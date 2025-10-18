Diffusion Top 14 NISTOS Nistos
Diffusion Top 14 NISTOS Nistos samedi 18 octobre 2025.
Diffusion Top 14
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 21:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Avis aux amateurs de rugby !
Partagez un moment convivial et sportif, lors de la diffusion du match >> Section Paloise vs Stade Toulousain,
partagez un verre, une plancha ou… des tacos mexicains !
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
English :
Attention rugby fans!
Share a convivial and sporting moment, during the broadcast of the match >> Section Paloise vs Stade Toulousain,
share a drink, a plancha or… Mexican tacos!
German :
Rugby-Fans aufgepasst!
Teilen Sie einen geselligen und sportlichen Moment, während der Übertragung des Spiels >> Section Paloise vs Stade Toulousain,
teilen Sie sich ein Getränk, eine Plancha oder… mexikanische Tacos!
Italiano :
Attenzione agli appassionati di rugby!
Condividete un momento conviviale e sportivo durante la trasmissione della partita >> Section Paloise vs Stade Toulousain,
condividete un drink, una plancha o… dei tacos messicani!
Espanol :
¡Atención, aficionados al rugby!
Comparte un momento de convivencia y deportivo durante la retransmisión del partido >> Section Paloise vs Stade Toulousain,
compartan una copa, una plancha o… ¡tacos mexicanos!
