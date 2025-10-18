Diffusion Top 14 NISTOS Nistos

Diffusion Top 14 NISTOS Nistos samedi 18 octobre 2025.

Diffusion Top 14

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Avis aux amateurs de rugby !

Partagez un moment convivial et sportif, lors de la diffusion du match >> Section Paloise vs Stade Toulousain,

partagez un verre, une plancha ou… des tacos mexicains !

.

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

Attention rugby fans!

Share a convivial and sporting moment, during the broadcast of the match >> Section Paloise vs Stade Toulousain,

share a drink, a plancha or… Mexican tacos!

German :

Rugby-Fans aufgepasst!

Teilen Sie einen geselligen und sportlichen Moment, während der Übertragung des Spiels >> Section Paloise vs Stade Toulousain,

teilen Sie sich ein Getränk, eine Plancha oder… mexikanische Tacos!

Italiano :

Attenzione agli appassionati di rugby!

Condividete un momento conviviale e sportivo durante la trasmissione della partita >> Section Paloise vs Stade Toulousain,

condividete un drink, una plancha o… dei tacos messicani!

Espanol :

¡Atención, aficionados al rugby!

Comparte un momento de convivencia y deportivo durante la retransmisión del partido >> Section Paloise vs Stade Toulousain,

compartan una copa, una plancha o… ¡tacos mexicanos!

L’événement Diffusion Top 14 Nistos a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65