Diffusion Tournoi des 6 nations (Brasserie TNT) Brive-la-Gaillarde
Diffusion Tournoi des 6 nations (Brasserie TNT) Brive-la-Gaillarde vendredi 6 mars 2026.
Diffusion Tournoi des 6 nations (Brasserie TNT)
5 Rue Robert Margerit Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-07
Diffusion des match du Tournoi des 6 nations. .
5 Rue Robert Margerit Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 49 55 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Diffusion Tournoi des 6 nations (Brasserie TNT)
L’événement Diffusion Tournoi des 6 nations (Brasserie TNT) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-28 par Brive Tourisme