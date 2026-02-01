Diffusion tournoi des six nations Rugby boulevard de Saintonge Montendre
Diffusion tournoi des six nations Rugby boulevard de Saintonge Montendre samedi 7 février 2026.
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-21
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21
Diffusion d’évènements sportifs. Programme de février spécial Rugby.
Programme à la demande. Indiquez le match que vous souhaitez regarder. Nous diffuserons !
boulevard de Saintonge Centre Commercial de la Vallée Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 63 42 info.lebistrotgourmand@gmail.com
English :
Broadcasting sporting events. February special Rugby program.
Program on demand. Indicate the match you’d like to watch. We’ll broadcast it!
L’événement Diffusion tournoi des six nations Rugby Montendre a été mis à jour le 2026-01-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge