DIG! DIG! DIG! #3: Salma Rosa & Jonnnah + Aval Douar & Clara Le Meur + Amor Leone + Mourir Bête Ubu Rennes

DIG! DIG! DIG! #3: Salma Rosa & Jonnnah + Aval Douar & Clara Le Meur + Amor Leone + Mourir Bête Ubu Rennes vendredi 17 octobre 2025.

DIG! DIG! DIG! #3: Salma Rosa & Jonnnah + Aval Douar & Clara Le Meur + Amor Leone + Mourir Bête Ubu Rennes Samedi 18 octobre, 00h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 10€ carte Curieuse / 12€ réduit* / 15€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

DIG! DIG! DIG! #3: Salma Rosa & Jonnnah + Aval Douar & Clara Le Meur + Amor Leone + Mourir Bête

Après la slow food, la slow fashion et le slow travel, voici le slow clubbing, avec cette nouvelle soirée DIG! DIG! DIG! présentée par Les Trans, en partenariat avec Mourir Bête. Une troisième session dédiée cette fois-ci au trip hop et autres rythmes langoureux et enfumés, aux tempos modérés et hypnotiques.

Salma Rosa, membre du crew 2SIK et curatrice de l’émission Sick Sad World sur LYL Radio, navigue entre bass music, rock et jazz. Jonnnah, résident de LYL Radio avec Second End, explore techno, IDM et sound design. Ils se rejoignent sous l’égide d’un trip hop moderne signé sur le label Comic Sans Ms. Un duo salué aux dernières Nuits Sonores, dont le premier EP sortira en septembre 2025 et qui jouera pour la première fois en live à Rennes lors de cette soirée.

Clara Le Meur compose une pop lo-fi douce et poétique, comme entendue sur Hier à la plage, son premier disque sorti fin 2021 sur le label Le Syndicat des Scorpions. Depuis 2022, elle assemble pour Station Station Radio une mixtape intitulée Butiner l’internet, et a lancé son label Musi Musique en janvier 2024. Sa rencontre avec le producteur breton Aval Douar (qui a fait ses armes sur le label Krakzh) produit une musique downtempo précise et lumineuse. Un appel d’air du duo fraichement formé, qui rappelle les meilleures heures du trip hop de Bristol. Ce live sera également leur premier à Rennes.

Amor Leone est aujourd’hui repérée dans le paysage rennais grâce à la qualité de ses sélections. Jouant de l’ambient lors des événements Anémoi, du trip hop aux Ateliers du Vent ou du downtempo au festival Dañs an Diaoul, elle est une artiste à suivre, ou plutôt à écouter. Nous sommes curieux·ses de voir cette habituée des warm ups jouer au milieu de la nuit, puisant dans les plus belles forces du dub pour nous mener à la transe.

Pour ouvrir et clôturer cette soirée, Mourir Bête – incontestables représentants de la fête déviante à Rennes – joueront de la musique diggée avec amour pour vos oreilles averties.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T00:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T06:00:00.000+02:00

1

https://my.weezevent.com/dig-dig-dig-3

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine