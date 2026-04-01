Wimereux

Dig ‘espace Exposition Kentia

digue de mer Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-13

Un lieu d’exposition temporaire situé sur la digue promenade de Wimereux.

Ce lieu d’exposition est un lieu incontournable à Wimereux

Galerie ouverte

– Mardi jeudi 14 h 00 à 19 h 00

– Vendredi lundi 11 h 00 13 h 00 et 14 h 00 19 h 00 .

digue de mer Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 27 17

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English :

L’événement Dig ‘espace Exposition Kentia Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale