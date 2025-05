DIGIT NATURE – PARC EN FACE DU PARKING COUVERT Montgeard, 23 mai 2025 14:00, Montgeard.

Haute-Garonne

DIGIT NATURE PARC EN FACE DU PARKING COUVERT Lieu-dit Ferme de Champreux Montgeard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 14:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Envie d’une bouffée d’air frais et de découvertes digitales ?

Vous vous intéressez à la faune et la flore de notre région ? Vous souhaiteriez reconnaître facilement les fleurs et les plantes lors de vos balades en nature ?

Venez participer à cette journée et familiarisez-vous à l’application PlantNet !

Vendredi 23 mai 2025, cap sur le lac de la Thésauque pour une balade nature pas comme les autres.

Au programme

Initiation à l’appli Plantnet (14h)

Départ de la promenade (14h45)

Petits défis ludiques à relever en pleine nature

Lieu parc en face du parking du lac

Matériel fourni sur place

Réservation & infos ezra.guillemot@terres-du-lauragais.fr | 07.85.71.47.48 .

PARC EN FACE DU PARKING COUVERT Lieu-dit Ferme de Champreux

Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie ezra.guillemot@terres-du-lauragais.fr

English :

Looking for a breath of fresh air and digital discoveries?

German :

Lust auf frische Luft und digitale Entdeckungen?

Italiano :

Siete alla ricerca di una boccata d’aria fresca e di scoperte digitali?

Espanol :

¿Busca un soplo de aire fresco y descubrimientos digitales?

L’événement DIGIT NATURE Montgeard a été mis à jour le 2025-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE