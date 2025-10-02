Digital Day 2025 Cité Numérique du Pensio Le Puy-en-Velay
Digital Day 2025 Cité Numérique du Pensio Le Puy-en-Velay jeudi 2 octobre 2025.
Digital Day 2025
Cité Numérique du Pensio 4 rue du PNDF Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-10-02 09:00:00
fin : 2025-10-02 22:00:00
La Brasserie du Digital vous invite à l’édition 2025 du Digital Day.
Une journée d’événements gratuits pour explorer les grandes transitions numériques à l’échelle des territoires.
Invités Michelin, cybermalveillance.gouv, Haute-Loire Attractivité…
English :
La Brasserie du Digital invites you to the 2025 edition of Digital Day.
A day of free events to explore the major digital transitions at regional level.
Guests: Michelin, cybermalveillance.gouv, Haute-Loire Attractivité…
German :
Die Brasserie du Digital lädt Sie zum Digital Day 2025 ein.
Ein Tag voller kostenloser Veranstaltungen, um die großen digitalen Übergänge auf territorialer Ebene zu erforschen.
Gäste: Michelin, cybermalveillance.gouv, Haute-Loire Attractivité…
Italiano :
La Brasserie du Digital vi invita all’edizione 2025 del Digital Day.
Una giornata di eventi gratuiti per esplorare le grandi transizioni digitali in atto nelle nostre regioni.
Ospiti: Michelin, cybermalveillance.gouv, Haute-Loire Attractivité…
Espanol :
La Brasserie du Digital le invita a la edición 2025 del Día Digital.
Una jornada de eventos gratuitos para explorar las grandes transiciones digitales que se están produciendo en nuestras regiones.
Invitados: Michelin, cybermalveillance.gouv, Haute-Loire Attractivité…
