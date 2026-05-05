Digital Learning Fest 2026 Jeudi 28 mai, 10h00

Entrée sur inscription via un formulaire, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T10:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T10:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00

Le Digital Learning Fest est l’événement annuel de référence pour les professionnels de la formation et de la montée en compétences, co-organisé par edtake et MindOnSite. Pour cette 3ème édition, rendez-vous le jeudi 28 mai de 10h à 16h30 pour une journée entière de webinaires thématiques, gratuits et 100% live, autour d’un fil conducteur : faire de la formation un véritable levier de performance.

Au programme, 4 sessions pensées pour les praticiens, décideurs et innovateurs qui construisent la formation de demain, avec 10 experts du digital learning qui partagent leur vision et leurs retours terrain sans filtre.

10h00 – Repenser la montée en compétences à l’ère de l’IA : opportunités et nouveaux risques

Monter en compétences n’a jamais été aussi stratégique. L’IA redessine en profondeur le quotidien des équipes et les parcours de formation, créant à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux risques qu’il serait dangereux d’ignorer. Comment saisir les premières avant que les seconds ne s’imposent ? Cette keynote d’ouverture posera les bases d’une réflexion concrète sur la transformation des modèles de compétences à l’heure de l’IA générative, avec des pistes actionnables pour votre organisation.

Avec : Pierre Monclos (Conférencier RH & IA, RH42), Élodie Primo (Fondatrice & CEO, MindOnSite) et Alexandre Lect (Co-fondateur & CEO, edtake).

11h15 – Réinventer les équipes Learning & Development : quelles sont les priorités des CLO en 2026 ?

Les équipes L&D sont sous pression comme jamais. Transformation des métiers, montée de l’IA, attentes business en hausse : les priorités et les modèles changent en profondeur. Qu’est-ce qui évolue ? Qu’est-ce qui est abandonné ? Et surtout, qu’est-ce qui doit être reconstruit ? Dans cette table ronde exclusive, trois responsables formation de grands groupes — Safran, Deloitte et Canal+ — partagent leurs retours terrain sans langue de bois. Vous repartirez avec une vision claire des transformations en cours et des idées directement actionnables pour votre propre organisation.

Avec : Jean-Roch Houllier (Head of Operations L&D, Safran), Florent Grisaud Verrier (Head of L&D, Deloitte), Bérengère Vuaillat (L&D Manager, Canal+) et Élodie Primo (Fondatrice & CEO, MindOnSite).

14h00 – Le LMS est-il mort ? Ce que les transformations en cours changent vraiment !

Le catalogue se fragmente, le LMS quitte son rôle historique d’interface centrale, et l’IA agentique bouleverse les repères établis de la formation. Pourtant, derrière la disruption, le LMS redevient critique — non plus comme vitrine pédagogique, mais comme infrastructure de données et d’orchestration. Ce webinaire propose de comprendre lucidement les ruptures en cours et leurs conséquences concrètes sur les écosystèmes de formation : ce qui reste, ce qui disparaît, et ce qui doit être reconstruit pour rester pertinent.

Avec : Michel Diaz (Industry Analyst, FEFAUR), Sébastien Fraysse (Consultant Data & IA for Learning) et Élodie Primo (Fondatrice & CEO, MindOnSite).

15h15 – L’illusion du volume : pourquoi 60 % de vos parcours n’ont aucun impact (et comment en sortir)

L’accumulation de contenus standardisés génère une perte de sens qui explique le manque d’impact de 60 % des parcours de formation. En combinant innovations technologiques et multimodalité pédagogique, il redevient possible de placer l’apprenant au centre de l’expérience. Des exemples concrets viendront illustrer cette bascule vers un apprentissage véritablement engageant.

Avec : Pierre-Louis Carcot (Directeur Marketing et Innovation, Kwark) Fabien Guibert (Customer Success Manager, edtake).

Que vous soyez responsable formation, DRH, concepteur pédagogique, CLO ou dirigeant, le Digital Learning Fest est l’espace qu’il vous faut pour prendre du recul, vous inspirer et repartir avec des idées concrètes. Une journée, 4 sessions, 10 experts — et une communauté L&D qui avance ensemble.

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Le Digital Learning Fest, c’est une journée de webinaires gratuits et 100% live sur les grandes tendances du L&D et l’impact de l’IA sur la formation. Par edtake & MindOnSite. IA Learning

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