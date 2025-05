Mon enfant et les écrans – Une semaine pour bien vivre le numérique en famille dans le 13e – Digital Village Paris, 13 mai 2025, Paris.

Ateliers parents enfants au Digital Village

Dimanche 18 mai, à partir de 11h

Digital Village – 21 rue Albert Bayet

De 11h à 13h : Atelier autour de l’IA générative de l’association AI juniors (intelligence artificielle)

Réservation à contact@juniorsai.fr

Réservation à dsekic@digital-village.fr

Pour les parents, les enfants et les adolescents.

Conférence : « Les tout petits et les écrans »

Mercredi 21 mai, de 17h à 19h

Digital Village – 21 rue Albert Bayet

Conférence menée par une pédiatre du CAMSP Paris Brune, une psychomotricienne de la PMI du 13e et une orthophoniste libérale.

Pour les parents et les assistantes maternelles des 5, 6, 13 et 14e arrondissements.

Réservation : secrétariats des SAMF (Services d’agrément et d’accompagnement des assistant·e·s maternel·les et familiaux·ales) 13e et 14e : dfpe-samf13@paris.fr, dfpe-samf14@paris.fr, 01 71 28 72 08

Du mardi 13 mai 2025 au jeudi 22 mai 2025 :

gratuit Tout public.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Du 13 au 22 mai un temps autour de la place du numérique et et des écrans dans la vie familiale est mis en avant au niveau national. À cette occasion, la Ville lance une nouvelle édition d’un temps fort sur le thème « Bien vivre le numérique en famille ». Découvrez le programme du 13ᵉ !