‍ Digitalks thématiques – DLV, En ligne,

Informations pratiques

‍ Digitalks thématiques – DLV Vendredi 10 juillet, 11h00 En ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T11:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T11:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

On se retrouve chaque vendredi en visio pour des sessions exclusives.

Petit aperçu du talk de la session du 10 juillet :

Challenge my startup avec Cécilié et Cédric d’AI Guardian Pro.

Un format qui te permet d’aider un membre de la communauté à craker sa problématique du moment :

Au programme du talk :

Présentation d’Ai Guardian Pro : une IA pensée pour anticiper les situations à risques, assister les aidants et les professionnels du soin, et améliorer la sécurtité, l’autonomie et la sérénité des usagers et de leurs proches.

Des échanges participatifs autour des usages concrets de Lucie IA : surveillance proactive, détection de situations à risques, aide cognitive, interaction avec les environnements connectés.

On parlera : IA souveraine, HealthTech, médico-social, et déploiement terrain auprès des structures d’accompagnement et services d’aide à domicile.

Ce qui questionne Cécilia et Cédric en ce moment :

Comment mieux faire percevoir la valeur réelle de Lucie IA et renforcer sa crédibilité auprès des structures médico-sociales et des services d’aide à domicile, sur un marché où l’IA suscite encore méfiance et scepticisme ?

Tu es curieux.se de découvrir Lucie IA ? Tu souhaites échanger avec des entrepreneurs du collectif sur les enjeux du care proactif ? Tu es expert(e) en HealthTech, IA ou médico-social ? Rejoins-nous le vendredi 10 juillet à 11h en visio.

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Tu ne fais pas encore partie de DLV, mais tu souhaites nous rejoindre car ces Digitalks t’ont donné envie ?

On t’accueille avec plaisir ! Tu as juste à cliquer sur le lien renseigné, et on s’occupe du reste !

See you there !

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C’est LE rendez-vous récurrent des membres à ne pas manquer !