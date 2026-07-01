Digitalks thématiques – DLV, En ligne,
vendredi 10 juillet 2026 · En ligne
Informations pratiques
Digitalks thématiques – DLV Vendredi 10 juillet, 11h00 En ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T11:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T11:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00
On se retrouve chaque vendredi en visio pour des sessions exclusives.
Petit aperçu du talk de la session du 10 juillet :
Challenge my startup avec Cécilié et Cédric d’AI Guardian Pro.
Un format qui te permet d’aider un membre de la communauté à craker sa problématique du moment :
Au programme du talk :
- Présentation d’Ai Guardian Pro : une IA pensée pour anticiper les situations à risques, assister les aidants et les professionnels du soin, et améliorer la sécurtité, l’autonomie et la sérénité des usagers et de leurs proches.
- Des échanges participatifs autour des usages concrets de Lucie IA : surveillance proactive, détection de situations à risques, aide cognitive, interaction avec les environnements connectés.
- On parlera : IA souveraine, HealthTech, médico-social, et déploiement terrain auprès des structures d’accompagnement et services d’aide à domicile.
Ce qui questionne Cécilia et Cédric en ce moment :
Comment mieux faire percevoir la valeur réelle de Lucie IA et renforcer sa crédibilité auprès des structures médico-sociales et des services d’aide à domicile, sur un marché où l’IA suscite encore méfiance et scepticisme ?
Tu es curieux.se de découvrir Lucie IA ? Tu souhaites échanger avec des entrepreneurs du collectif sur les enjeux du care proactif ? Tu es expert(e) en HealthTech, IA ou médico-social ? Rejoins-nous le vendredi 10 juillet à 11h en visio.
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Tu ne fais pas encore partie de DLV, mais tu souhaites nous rejoindre car ces Digitalks t’ont donné envie ?
On t’accueille avec plaisir ! Tu as juste à cliquer sur le lien renseigné, et on s’occupe du reste !
See you there !
En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appOKAFv7w9WTMaFL/shrzg5G5ASzbqexYL »}]
C’est LE rendez-vous récurrent des membres à ne pas manquer !