D’igloos en refuges, habiter dans les pôles atelier de constructions polaires miniatures Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Lors de ce week-end spécialement consacré au patrimoine architectural des mondes polaires, les enfants et leurs parents sont invités à créer de petites constructions inspirées par exemple des igloos.

Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.

Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant).

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Pour cette 42ème édition, c’est le patrimoine architectural qui est à l’honneur.

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

