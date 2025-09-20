D’igloos en refuges, habiter dans les pôles projection de films sur l’architecture polaire Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Lors de ce week-end des Journées européennes du patrimoine spécialement consacré au patrimoine architectural, nous vous invitons à visionner des courts-métrages diffusés en boucle, notamment le film suivant L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor / Regards sur l’architecture et l’aménagement en Bourgogne-Franche-Comté, édition 2018 (Matthieu Berner 08/2018). Ce film a été réalisé dans le cadre du Palmarès de l’architecture et de l’aménagement en Bourgogne-Franche-Comté, une initiative de l’Union Régionale des CAUE de Bourgogne-Franche-Comté.

Gratuit.

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

