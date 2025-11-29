Digny fait son 2ème festival

Digny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Plusieurs styles de musique pour ce 2ème festival. De la variété française et internationale en passant par le Blues/Jazz/Pop Rock, la musique irlandaise et pour finir du Jam Session. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre (participation au chapeau).

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 77 86 84 comitedesfetes.digny@gmail.com

English :

Several styles of music for this 2nd festival. From French and international variety to Blues/Jazz/Pop Rock, Irish music and Jam Session. Refreshments and snacks on site. Admission free (participation by hat).

German :

Mehrere Musikstile für dieses zweite Festival. Von französischer und internationaler Musik über Blues/Jazz/Pop Rock bis hin zu irischer Musik und schließlich Jam Sessions. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Freier Eintritt (Teilnahme mit Hut).

Italiano :

Una vasta gamma di stili musicali per questo 2° festival. Dal varietà francese e internazionale al Blues/Jazz/Pop Rock, alla musica irlandese e alle Jam Session. Rinfreschi e spuntini sul posto. Ingresso libero (partecipazione a cappello).

Espanol :

Un amplio abanico de estilos musicales para este 2º festival. Desde variedades francesas e internacionales hasta Blues/Jazz/Pop Rock, música irlandesa y Jam Session. Refrescos y tentempiés in situ. Entrada gratuita (participación con gorra).

