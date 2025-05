Digue Dondaine Journée jeune public – Place du Docteur Bourdongle Nyons, 24 mai 2025 11:00, Nyons.

Digue Dondaine Journée jeune public Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons Drôme

Les familles sont invitées place du Dr Boudongle pour partager une journée festive entièrement gratuite sous le signe du spectacle vivant !

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 10 l.flouret@nyons.com

Families are invited to the Place du Dr Boudongle for a festive day of free live entertainment!

Familien sind auf die Place du Dr Boudongle eingeladen, um gemeinsam einen völlig kostenlosen Festtag im Zeichen der darstellenden Kunst zu verbringen!

Le famiglie sono invitate a Place du Dr Boudongle per una giornata di festa con intrattenimento dal vivo gratuito!

Las familias están invitadas a la plaza del Dr. Boudongle para disfrutar de una jornada festiva con espectáculos gratuitos en directo

