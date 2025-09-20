Dijon : parcourez la ville, brochures à la main Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne Dijon

Dijon : parcourez la ville, brochures à la main 20 et 21 septembre Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne Côte-d’Or

Rendez-vous sur le stand « Dijon, Ville d’art et d’histoire », cour d’honneur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La collection des brochures « Dijon, Ville d’art et d’histoire » vous permet de découvrir, en toute autonomie, seul, en famille ou entre amis, la richesse et la variété du patrimoine dijonnais. Venez feuilleter l’ensemble des titres disponibles sur notre stand de la cour d’honneur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne.

Les brochures sont également téléchargeables sur : https://patrimoine.dijon.fr/dijon-fascicules

Stand Dijon, ville d'Art et d'Histoire – cour d'honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne
Place de la Libération, 21000 Dijon

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jonas Jacquel / Ville de Dijon