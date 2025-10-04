Diktat Le revers de la médaille LOURDES Lourdes

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-04

2025-10-04

One man show d’Igor Potoczny Diktat Le revers de la médaille

Un solo puissant mêlant sport, politique et mémoire

Igor Potoczny signe un seul-en-scène fort et engagé, construit comme une immersion dans son rapport intime au sport, depuis les jeux de son enfance jusqu’aux stades mythiques de Mexico ou Montréal.

À travers des récits personnels et des figures emblématiques tel Smith, Carlos, Comăneci, Freeman, il interroge la dimension politique du sport instrument de propagande, terrain de résistance, miroir de nos valeurs.

En mêlant humour, émotion et réflexion sociétale, ce spectacle d’une heure explore la beauté du geste, la puissance collective et questionne notre rapport au pouvoir à travers le destin de ces athlètes rebelles.

18 € plein tarif 16 € tarif réduit

Gratuit pour les -12 ans

Réservation via le lien ci-dessous

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

One man show by Igor Potoczny « Diktat? The other side of the coin

A powerful solo combining sport, politics and memory

Igor Potoczny?s powerful, engaging one-man show is an immersion in his intimate relationship with sport, from his childhood games to the legendary stadiums of Mexico City and Montreal.

Through personal accounts and emblematic figures such as Smith, Carlos, Com?neci and Freeman, he examines the political dimension of sport: an instrument of propaganda, a terrain of resistance, a mirror of our values.

Blending humor, emotion and societal reflection, this hour-long show explores the beauty of the gesture, collective power and our relationship with power through the destiny of these rebel athletes.

18 ? full price 16 ? reduced price

Free for children under 12

Reservations via the link below

German :

One-Man-Show von Igor Potoczny « Diktat? Die Kehrseite der Medaille »

Ein kraftvolles Solo, das Sport, Politik und Erinnerung miteinander verbindet

Igor Potoczny hat ein starkes und engagiertes Solowerk geschrieben, das wie ein Eintauchen in seine intime Beziehung zum Sport aufgebaut ist, von den Spielen seiner Kindheit bis zu den mythischen Stadien in Mexiko-Stadt oder Montreal.

Anhand persönlicher Geschichten und symbolträchtiger Figuren wie Smith, Carlos, Com?neci und Freeman stellt er die politische Dimension des Sports in Frage: Propagandainstrument, Widerstandsfeld, Spiegel unserer Werte.

Mit einer Mischung aus Humor, Emotion und gesellschaftlicher Reflexion erforscht diese einstündige Show die Schönheit der Geste, die kollektive Kraft und hinterfragt unser Verhältnis zur Macht anhand des Schicksals dieser rebellischen Athleten.

18 ? voller Preis 16 ? ermäßigter Preis

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Reservierung über den untenstehenden Link

Italiano :

Mostra personale di Igor Potoczny « Diktat? L’altra faccia della medaglia

Una potente personale che unisce sport, politica e memoria

La potente e impegnata mostra personale di Igor Potoczny è un’immersione nel suo rapporto intimo con lo sport, dai giochi della sua infanzia agli stadi leggendari di Città del Messico e Montreal.

Attraverso testimonianze personali e figure emblematiche come Smith, Carlos, Comi e Freeman, esamina la dimensione politica dello sport: strumento di propaganda, terreno di resistenza, specchio dei nostri valori.

Mescolando umorismo, emozione e riflessione sociale, questo spettacolo di un’ora esplora la bellezza del gesto, il potere collettivo e il nostro rapporto con il potere attraverso il destino di questi atleti ribelli.

18 ? prezzo intero 16 ? prezzo ridotto

Gratuito per i bambini sotto i 12 anni

Prenota tramite il link sottostante

Espanol :

Espectáculo individual de Igor Potoczny « ¿Diktat? La otra cara de la moneda

Un poderoso solo que combina deporte, política y memoria

El potente y atractivo espectáculo individual de Igor Potoczny es una inmersión en su íntima relación con el deporte, desde los partidos de su infancia hasta los legendarios estadios de Ciudad de México y Montreal.

A través de relatos personales y figuras emblemáticas como Smith, Carlos, Com?neci y Freeman, examina la dimensión política del deporte: instrumento de propaganda, terreno de resistencia, espejo de nuestros valores.

Mezclando humor, emoción y reflexión social, este espectáculo de una hora explora la belleza del gesto, el poder colectivo y nuestra relación con el poder a través del destino de estos atletas rebeldes.

18 € precio completo 16 € precio reducido

Gratis para menores de 12 años

Reserva a través del siguiente enlace

