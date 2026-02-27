DIKTAT Le revers de la médaille La Passerelle salle de spectacle Nouaillé-Maupertuis

DIKTAT Le revers de la médaille

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Depuis qu’il est gamin, Igor aime le sport. Sa passion, il la vit avec ses copains de quartier. Plus tard, il voit la politique s’en mêler, instrumentaliser les joueurs, les joueuses ou les événements sportifs. Le comédien se livre alors, non sans humour, sur l’ambivalence de sa relation au sport, jongle avec sa passion et convoque nos souvenirs, nous emmène au stade Azteca à Mexico, dans la cité HLM où il a grandi, à Berlin en 36 ou à Montréal en 76. Smith, Carlos, Comaneci ces figures du sport ont résisté aux diktats. Souvent, je me demande ce que j’aurais fait à leur place . Programmation CC Vallées du Clain (services culture et sport) en amont de la semaine olympique et diffusée en partenariat avec l’association L’Arantelle en accord avec Aline & Cie (Niort). Idée originale et jeu Igor Potoczny. Théâtre, Seul en scène. Dès 13 ans. Billetterie en ligne ou 1h avant. .

