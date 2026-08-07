Informations pratiques

Pugnac

DILA en concert au Court-Circuit

Pugnac Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dila, c’est un duo vocal qui vous invite à redécouvrir des chansons des années 80 à aujourd’hui dans une ambiance folk et détendue. Venez savourer leurs harmonies dans une atmosphère chaleureuse, entre douceur et complicité. .

Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 08

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English : DILA en concert au Court-Circuit

L’événement DILA en concert au Court-Circuit Pugnac a été mis à jour le 2026-08-03 par Bourg Cubzaguais Tourisme