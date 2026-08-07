DILA en concert au Court-Circuit Pugnac
vendredi 7 août 2026 · Pugnac
Informations pratiques
Pugnac
DILA en concert au Court-Circuit
Pugnac Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dila, c’est un duo vocal qui vous invite à redécouvrir des chansons des années 80 à aujourd’hui dans une ambiance folk et détendue. Venez savourer leurs harmonies dans une atmosphère chaleureuse, entre douceur et complicité. .
Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 08
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English : DILA en concert au Court-Circuit
L’événement DILA en concert au Court-Circuit Pugnac a été mis à jour le 2026-08-03 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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