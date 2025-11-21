Dildo’s Lament : cérémonie pour un mirage – Hélio Volana Le Générateur Gentilly

Dildo's Lament : cérémonie pour un mirage – Hélio Volana
vendredi 21 novembre 2025.

Dans ce rituel à l’intersection de la danse, de la performance et de la musique expérimentale, Hélio Volana interroge les mécanismes qui, dans une société patriarcale et majoritairement blanche, assignent les corps perçus comme racisés et queer à des positions ultra-sexualisées ou, à l’inverse, menaçantes. Dans un sanctuaire étrange, un chœur de dildos sort du placard et délivre ses complaintes vibratoires avant de conjurer les assignations et les normes dominantes.

Ce rituel funéraire contemporain est rythmé par les complaintes vibrantes d’un chœur rose de pleureuses : les vibrations des dildos font rentrer en résonance cymbales et membranes de percussions. Dans cette polyphonie dildophonique, se mêlent les agonies autotunées d’une gardienne galvanisée, le sermon d’une prêtresse en transe, et les impacts d’épée d’une guerrière mystérieuse.

PRODUCTION DÉLÉGUÉE: La Muse en Circuit

Ce projet est lauréat 2024 du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE).

Avec le soutien de : La Muse en Circuit (Alfortville), Les Instants Chavirés (Montreuil), La Ménagerie de Verre (Paris), Théâtre de Vanves (Vanves), Actoral (Marseille).

HELIO VOLANA conception, mise en scène, composition, interprétation, scénographie

IRIS THERASSE compositrice associée

ANTONIJA LIVINGSTONE regard extérieur

HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO création costumes

MAUREEN BÉGUIN création lumière

WILLOW KOHN BISSECK assistant chorégraphique (danse sexy)

MARIE DOS SANTOS collaboration scénographique

Le Générateur

16 rue Charles Frérot | 94250 Gentilly

01 49 86 99 14

M° Place d’Italie + Bus 57 : Verdun-Victor Hugo

T3 : Poterne des Peupliers

RER B Gentilly ou Vélib (n°13111, n°42505)

Cérémonie queer. Seul·e en scène à l’intersection de la performance, de la danse et de la musique expérimentale.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein 10€

Tarif réduit 8€

Public jeunes et adultes.

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

