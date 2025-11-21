Dildo’s Lament : cérémonie pour un mirage – Hélio Volana Le Générateur Gentilly
Dildo’s Lament : cérémonie pour un mirage – Hélio Volana Le Générateur Gentilly vendredi 21 novembre 2025.
Dans ce rituel à l’intersection de la danse, de la performance et de la musique expérimentale, Hélio Volana interroge les mécanismes qui, dans une société patriarcale et majoritairement blanche, assignent les corps perçus comme racisés et queer à des positions ultra-sexualisées ou, à l’inverse, menaçantes. Dans un sanctuaire étrange, un chœur de dildos sort du placard et délivre ses complaintes vibratoires avant de conjurer les assignations et les normes dominantes.
Ce rituel funéraire contemporain est rythmé par les complaintes vibrantes d’un chœur rose de pleureuses : les vibrations des dildos font rentrer en résonance cymbales et membranes de percussions. Dans cette polyphonie dildophonique, se mêlent les agonies autotunées d’une gardienne galvanisée, le sermon d’une prêtresse en transe, et les impacts d’épée d’une guerrière mystérieuse.
PRODUCTION DÉLÉGUÉE: La Muse en Circuit
Ce projet est lauréat 2024 du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE).
Avec le soutien de : La Muse en Circuit (Alfortville), Les Instants Chavirés (Montreuil), La Ménagerie de Verre (Paris), Théâtre de Vanves (Vanves), Actoral (Marseille).
Distribution ()
Distribution:
HELIO VOLANA conception, mise en scène, composition, interprétation, scénographie
IRIS THERASSE compositrice associée
ANTONIJA LIVINGSTONE regard extérieur
HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO création costumes
MAUREEN BÉGUIN création lumière
WILLOW KOHN BISSECK assistant chorégraphique (danse sexy)
MARIE DOS SANTOS collaboration scénographique
Le Générateur
16 rue Charles Frérot | 94250 Gentilly
01 49 86 99 14
M° Place d’Italie + Bus 57 : Verdun-Victor Hugo
T3 : Poterne des Peupliers
RER B Gentilly ou Vélib (n°13111, n°42505)
Cérémonie queer. Seul·e en scène à l’intersection de la performance, de la danse et de la musique expérimentale.
Le vendredi 21 novembre 2025
de 20h00 à 21h00
payant
- Tarif plein 10€
- Tarif réduit 8€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-21T21:00:00+01:00
fin : 2025-11-21T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-21T20:00:00+02:00_2025-11-21T21:00:00+02:00
Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly
Métro -> 7 : Porte d’Italie (Paris) (647m)
Bus -> 57184 : Verdun Victor Hugo (Gentilly) (64m)
Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (127.31m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/spectacle/dildos-lament-ceremonie-pour-un-mirage-helio-volana/