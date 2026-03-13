Dimanchanté Pôle Culturel des Coëvrons Évron

Dimanchanté

Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:15:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-03 2026-05-10 2026-06-14

Venez donner de la voix pour jouer et improviser à plusieurs de 3 à 103 ans, dans une atmosphère bienveillante et conviviale, sans pré-requis !

C’est quoi ? C’est un atelier CHANT POUR TOUS Intergénérationnel animé par Ouassem Nkhili, artiste-enseignant du conservatoire !

Venez en famille ou entre amis invitez vos parents, vos enfants, vos colocs, vos voisin·es !

C’est GRATUIT et ouvert à tous, apportez un goûter à partager ! .

Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 conservatoire@coevrons.fr

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English :

Come and give your voice to play and improvise with friends and family, from 3 to 103 years old, in a friendly and caring atmosphere, with no pre-requisites!

L’événement Dimanchanté Évron a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons