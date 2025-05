Dimanche 1 juin : Le potager et ses pollinisateurs – Parc de la Chantrerie Nantes, 17 mai 2025 13:46, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-01 –

Gratuit : oui Tout public

Le potager et ses pollinisateursDimanche 1 juin De l’abeille au miel, découvrez les ruches et la miellerie de la ferme, participer à un atelier de cuisine autour des légumes du potager et du miel de la ferme. On met les mains à la patte, participer à un atelier de rempotage, à rempo(r)ter chez soi, fraises, origan, tomates ! Visiter la butte de permaculture avec le jardinier du potager. Dans le cadre de la Saison Vagabonde, assister au spectacle de la compagnie cabines « Regard vers le futur ». Informations pratiques :De 14h30 à 18h30

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr