DIMANCHE 12 AVRIL DEFILE CARNAVAL DANS LES RUES DE LABEGE, chemin du collège périgord, Labège
DIMANCHE 12 AVRIL DEFILE CARNAVAL DANS LES RUES DE LABEGE, chemin du collège périgord, Labège dimanche 12 avril 2026.
DIMANCHE 12 AVRIL DEFILE CARNAVAL DANS LES RUES DE LABEGE Dimanche 12 avril, 15h00 chemin du collège périgord Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00
Dimanche 12 avril défilé carnaval Organisé par le COF
Départ 15h quartier le Bouisset
Le Capitaine CROCHET prendra le départ quartier le Bouisset à 15h. Il vous attend déguisé pour déambuler dans les rues de Labège !
Il sera accompagné de la fanfare la Pêche Ô Boucan pour une grande marche festive et nous clôturerons avec la crémation de Mr carnaval et le traditionnel goûter offert aux enfants.
chemin du collège périgord collège Périgord 31670 Labege Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie
Départ de Mr Capitaine crochet quartier le Bouisset dimanche 12 avril caranval défilé
CARNAVAL DE LABEGE
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