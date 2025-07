Dimanche 13 juillet : ciné-goûter avec la Sagesse de l’image sur « La Prophétie des Grenouilles » Salle Radar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-13 15:00 – 17:00

Gratuit : non Projection gratuite / Goûter à 1€ En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Pour tenir le coup sous cette chaleur, nous vous proposons un conte avec de l’eau… beaucoup d’eau !La Prophétie des Grenouilles revisite le mythe de l’arche de Noé version batracien, tout en glissant un joli message sur la tolérance et l’importance de la solidarité, que l’on soit grenouille, zèbre ou éléphant ! L’animation pleine de détails tordants fonctionne à merveille avec les voix de Michel Piccolin Luis Rego ou encore Annie Girardot.Apportez vos palmes et vos tubas !

Salle Radar Nantes 44300