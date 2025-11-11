Dimanche 14 décembre – Arrivée du Père Noël Antipode Rennes Dimanche 14 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

14h30 marche – 15h spectacle

Dimanche 14 décembre – Arrivée du Père Noël

Pendant les Fêtes de fin d’année, le Comité de Quartier de Cleunay organise une marche festive qui débutera à La Poste et se terminera à l’Antipode, où un spectacle de Noël sera offert. À l’issue de ce spectacle, un goûter convivial sera proposé à tous les participants (gâteaux, boissons chaudes et une distribution de chocolats).

Horaires : 14h30 devant La Poste, rue Jules Lallemand / 15h à 17h : Spectacle et goûter à l’Antipode

Organisateur : Comité de Quartier de Cleunay

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine