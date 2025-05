Dimanche 15 juin 2025 de 07h30 à 12h00 – salle omnisport chaumes en retz loire atlantique Chaumes-en-Retz, 14 juin 2025, Chaumes-en-Retz.

Dimanche 15 juin 2025 de 07h30 à 12h00 salle omnisport chaumes en retz loire atlantique Chaumes-en-Retz Dimanche 15 juin, 00h00 5€ , gratuit : moins de 10 ans

Rando Léone, pour le Don du Sang, marche ou running : 6,10,15 km

Randonnée pédestre pour tous, pour le don de sang. Trois parcours 6, 10, 15 km. Collation prévue, apportez votre gobelet. Départ de 7h30 à 9h30 à la salle omnisport Tamaris secteur Arthon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-15T00:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-15T00:30:00.000+02:00

dondesangpornic@gmail.com

salle omnisport chaumes en retz loire atlantique Chaumes-en-Retz Arthon en retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique