Dimanche 1er mars | 16h

La femme torche | Spectacle musical et visuel Maison du livre Bécherel Bécherel Dimanche 1 mars, 16h00 GRATUIT

Le statut d’artiste maudit va comme un gant à Marianne Oswald , chanteuse à la voix improbable, véritable phénomène dans le Paris des années 30, égérie de Jacques Prévert,Robert Desnos ou Jean Cocteau

Le statut d’artiste maudit va comme un gant à Marianne Oswald (1901-1985),

chanteuse à la voix improbable, véritable phénomène dans le Paris des années 30,

égérie de Jacques Prévert, Robert Desnos ou encore Jean Cocteau. Benoît Broyart,

accompagné par le musicien Arthur Broyart, et Laurent Richard au dessin en direct,

évoque sur scène cette grande artiste injustement oubliée.

Je n’ai pas appris à vivre, autobiographie de Marianne Oswald, réédité

par BBroyart Editions

La compagnie Fleuve sans rive(s) a été accueillie en résidence à la

Maison du livre en 2024 pour la création de ce spectacle

À partir de 13 ans | Durée 45 min | Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-01T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T17:00:00.000+01:00

1

maisondulivre@rennesmetropole.fr

Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine



