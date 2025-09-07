Dimanche 7 septembre 2025 Vide Greniers à BONNY SUR LOIRE (45) avec Artisans et Commerçants Lavoir de la Villeneuve Bonny-sur-Loire

Dimanche 7 septembre 2025 Vide Greniers à BONNY SUR LOIRE (45) avec Artisans et Commerçants Lavoir de la Villeneuve Bonny-sur-Loire Dimanche 7 septembre, 06h30 Gratuit pour le public, payant pour les commerçants

Dans un espace ombragé au bord de la petite rivière, vide-greniers avec présence d’artisans et commerçants, animations pour les enfants, buvette et restauration

Le **Comité des Fêtes** vous invite à réserver votre dimanche 7 septembre 2025, de 6h30 à 18h00, pour une sympathique journée au Lavoir (rue des Joncs, quartier de la Villeneuve, à la limite entre Bonny et Neuvy) dans un magnifique parc ombragé, bordant la rivière la Cheuille !

Que vous soyez chasseur de bonnes affaires, amateur de brocante ou simplement en quête d’une sortie agréable, cet évènement est fait pour vous. Vous y trouverez de tout : vêtements, livres, jouets, meubles, objets de décoration ou déconcertants, trésors cachés, objets uniques et bien plus encore. Venez chiner, dénicher des trouvailles inattendues et le petit truc qui vous manque.

Tarif à 1 € le mètre linéaire, sans possibilité de réservation, avec un placement selon l’ordre d’arrivée à partir de 6 heures du matin et à 1.50 € le ml pour les artisans et commerçants.

Mais ce n’est pas tout ! **Nous ouvrons nos portes aux artisans et commerçants : parfait pour découvrir des créations originales et des gourmandises à savourer chez vous**.

Profitez de nombreuses activités pour toute la famille :

– Balade à poney pour émerveiller les petits

– Tombola avec des lots qui vous surprendront

– Buvette et restauration sur place pour vous régaler tout au long de la journée.

Le Comité des Fêtes s’occupe du reste pour votre bien-être.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée conviviale et pleine de surprises. Venez en famille ou entre amis pour profiter de cette belle journée en plein air.

À très vite à Bonny-sur-Loire !

Suivez nos actualités sur notre site Facebook

[https://www.facebook.com/groups/607224568999641](https://www.facebook.com/groups/607224568999641) (celui avec la photo de carnaval)

Réservations Artisans et commerçants : 07 61 92 12 77 (Nous tenons à préciser que la vente de produits alimentaires à consommer sur place n’est pas autorisée).

Début : 2025-09-07T06:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T18:00:00.000+02:00

0611611989 0761921277 comitedesfetes45@bonnysurloire.fr

Lavoir de la Villeneuve rue des joncs 45420BONNY SUR LOIRE Bonny-sur-Loire 45420 Loiret