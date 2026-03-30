Dimanche à la campagne Champagne Jérôme Cothias

2 rue de Spoy Meurville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Terres & Vignes, accompagné de ses nombreux partenaires, poursuit ses efforts pour proposer aux visiteurs une journée riche en découvertes sur l’agriculture auboise, la ruralité et la culture au cœur de nos campagnes, pour ainsi révéler aux visiteurs la force et la diversité de l’agriculture du territoire. Cette année nous célébrons la 30ème édition d’un Dimanche à la Campagne !

Rendez-vous au Champagne Jérôme Cothias.

Porte ouverte de nos caves. Exposants diverses et varies. Ambiance dance country.

Restauration: barbecue et crêpes. .

2 rue de Spoy Meurville 10200 Aube Grand Est +33 6 71 20 25 26 champagne.cothias@orange.fr

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English :

L’événement Dimanche à la campagne Champagne Jérôme Cothias Meurville a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne