Dimanche à la ferme des rivières Grez-Neuville Grez-Neuville

Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Journée à la ferme le dimanche 12 octobre 2025 à la Ferme des Rivières, à Grez-Neuville.
Dimanche 12 octobre 2025, venez passer une journée conviviale à la Ferme des Rivières, à Grez-Neuville.
Au programme
Balades contées à 10h et 14h
Repas paysan (sur réservation)
Concert du groupe C’PAGRAVE à 16h
Marché paysan toute la journée .
Les Rivières Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 72 31 65 38
English :
Farm day on Sunday, October 12, 2025 at Ferme des Rivières, Grez-Neuville.
German :
Tag auf dem Bauernhof am Sonntag, den 12. Oktober 2025, in der Ferme des Rivières in Grez-Neuville.
Italiano :
Giornata agricola domenica 12 ottobre 2025 alla Ferme des Rivières, Grez-Neuville.
Espanol :
Jornada agrícola el domingo 12 de octubre de 2025 en Ferme des Rivières, Grez-Neuville.
