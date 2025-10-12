Dimanche à la ferme des rivières Grez-Neuville Grez-Neuville

Les Rivières Grez-Neuville Maine-et-Loire

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Journée à la ferme le dimanche 12 octobre 2025 à la Ferme des Rivières, à Grez-Neuville.

Dimanche 12 octobre 2025, venez passer une journée conviviale à la Ferme des Rivières, à Grez-Neuville.

Au programme

Balades contées à 10h et 14h

Repas paysan (sur réservation)

Concert du groupe C’PAGRAVE à 16h

Marché paysan toute la journée .

Les Rivières Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 72 31 65 38

English :

Farm day on Sunday, October 12, 2025 at Ferme des Rivières, Grez-Neuville.

German :

Tag auf dem Bauernhof am Sonntag, den 12. Oktober 2025, in der Ferme des Rivières in Grez-Neuville.

Italiano :

Giornata agricola domenica 12 ottobre 2025 alla Ferme des Rivières, Grez-Neuville.

Espanol :

Jornada agrícola el domingo 12 de octubre de 2025 en Ferme des Rivières, Grez-Neuville.

