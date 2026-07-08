Dimanche à la ferme rue fontaine noire Lemuy
dimanche 16 août 2026 · rue fontaine noire · Lemuy
Informations pratiques
Lemuy
Dimanche à la ferme
rue fontaine noire GAEC du Grand Pas Lemuy Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Venez vivre une journée conviviale à la campagne!
Au programme
Concours de labours
Messe à la ferme
Découverte des animaux de la ferme
Animations pour petits et grands
Exposition de matériel agricole
Démonstration de chien de troupeau
Randonnée
Restauration sur place
Barbecue le midi
jambon à la broche le soir
Buvette toute la journée
Entrée libre Ouvert à tous ! .
rue fontaine noire GAEC du Grand Pas Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 10 45 jeunesagriculteursjura@gmail.com
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English : Dimanche à la ferme
L’événement Dimanche à la ferme Lemuy a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA