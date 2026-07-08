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AGENDA · Lemuy

Dimanche à la ferme rue fontaine noire Lemuy

dimanche 16 août 2026 · rue fontaine noire · Lemuy

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
rue fontaine noire
Adresse
GAEC du Grand Pas
Ville
39110 Lemuy
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Lemuy

Dimanche à la ferme

rue fontaine noire GAEC du Grand Pas Lemuy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Venez vivre une journée conviviale à la campagne!

Au programme
Concours de labours
Messe à la ferme
Découverte des animaux de la ferme
Animations pour petits et grands
Exposition de matériel agricole
Démonstration de chien de troupeau
Randonnée

Restauration sur place
Barbecue le midi
jambon à la broche le soir

Buvette toute la journée

Entrée libre Ouvert à tous !   .

rue fontaine noire GAEC du Grand Pas Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 10 45  jeunesagriculteursjura@gmail.com

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English : Dimanche à la ferme

L’événement Dimanche à la ferme Lemuy a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA