Dimanche à la ferme rue fontaine noire Lemuy

Informations pratiques

Lemuy

Dimanche à la ferme

rue fontaine noire GAEC du Grand Pas Lemuy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez vivre une journée conviviale à la campagne!

Au programme

Concours de labours

Messe à la ferme

Découverte des animaux de la ferme

Animations pour petits et grands

Exposition de matériel agricole

Démonstration de chien de troupeau

Randonnée

Restauration sur place

Barbecue le midi

jambon à la broche le soir

Buvette toute la journée

Entrée libre Ouvert à tous ! .

rue fontaine noire GAEC du Grand Pas Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 10 45 jeunesagriculteursjura@gmail.com

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English : Dimanche à la ferme

L’événement Dimanche à la ferme Lemuy a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA