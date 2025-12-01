Dimanche à La Vache à Lunettes ZAC du Mont de Magny Gisors

Dimanche à La Vache à Lunettes

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03

Au programme canap’, gaufres, jeux de société, BDthèque, jeu de fléchettes, softs, petit poêle, bières artisanales de la Brasserie De Sutter à la pression et spiritueux de la Société des Alcools à Papa histoire de finir la semaine en beauté. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

