Dimanche à vélo – Dax, 18 mai 2025 14:00, Dax.

Landes

Dimanche à vélo Dax Landes

Début : 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Cette journée dédiée aux mobilités douces permettra à tous les Grands-dacquois de réaliser un parcours entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax.

Dès 14h découvrez ou redécouvrez à vélo, en trottinette, en skate ou même à pied les paysages urbains de la ville de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax.

Sur le trajet, 4 stands jeux, quizz, autour du vélo avec des cadeaux à gagner.

10 images d’archives retraçant l’histoire de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax. .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 39 40

