Dimanche animé a l’écomusée Écomusée Hannonville-sous-les-Côtes

Dimanche animé a l’écomusée

Écomusée 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

L’Ecomusée vous ouvre ses portes avec de belles animations.

Visites commentées de la maison lorraine et de l’éco-jardin, démonstrations de cardage et filage, ateliers cuisine et cuisson dans le four à bois… Une belle façon ludique de découvrir les lieux !Tout public

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Écomusée 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 87 32 94 ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

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English :

The Ecomusée opens its doors to you with a wide range of activities.

Guided tours of the Lorraine house and eco-garden, carding and spinning demonstrations, cooking and baking workshops in the wood-fired oven… A fun way to discover the site!

L’événement Dimanche animé a l’écomusée Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-03-25 par MEUSE ATTRACTIVITE