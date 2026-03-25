Dimanche animé a l’écomusée Écomusée Hannonville-sous-les-Côtes
Dimanche animé a l’écomusée Écomusée Hannonville-sous-les-Côtes dimanche 2 août 2026.
Dimanche animé a l’écomusée
Écomusée 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
L’Ecomusée vous ouvre ses portes avec de belles animations.
Visites commentées de la maison lorraine et de l’éco-jardin, démonstrations de cardage et filage, ateliers cuisine et cuisson dans le four à bois… Une belle façon ludique de découvrir les lieux !Tout public
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Écomusée 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 87 32 94 ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
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English :
The Ecomusée opens its doors to you with a wide range of activities.
Guided tours of the Lorraine house and eco-garden, carding and spinning demonstrations, cooking and baking workshops in the wood-fired oven… A fun way to discover the site!
L’événement Dimanche animé a l’écomusée Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-03-25 par MEUSE ATTRACTIVITE
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