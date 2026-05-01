Dimanche animé Nature en forêt Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse
Dimanche animé Nature en forêt Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse dimanche 17 mai 2026.
Bazouges-la-Pérouse
Dimanche animé Nature en forêt
Forêt de Villecartier Base de loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
C’est le retour du grand dimanche animé dédiée à la nature !
De 10h à 19h, acteurs associatifs et institutions locales présentent, le temps d’une journée, les initiatives en faveur de l’environnement et plus particulièrement autour de la biodiversité marché de producteurs locaux, stands de découverte, ateliers d’initiations, balades, activités et spectacles au rendez-vous !
Et bien-sûr les activités de la base de loisirs Récrénature avec les petits bateaux du port miniature, les balades à poney (entrées payantes)…
Accès gratuit. .
Forêt de Villecartier Base de loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07
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English :
L’événement Dimanche animé Nature en forêt Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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