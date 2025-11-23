Dimanche au château Suivez mon regard ! Montbéliard

Dimanche au château Suivez mon regard ! Montbéliard dimanche 23 novembre 2025.

Dimanche au château Suivez mon regard !

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Dimanche au château

Visite-jeu en familles

Suivez mon regard !

Chevalier, comtesse, intendant, domestique, conservateur de musée… qui suis-je ? Parcours-jeu de récits en portraits.

Durée 1h15

Gratuit. Sur réservation (billetterie en ligne). L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet d’entrée. Renseignement au 03 81 99 22 57 .

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

English : Dimanche au château Suivez mon regard !

German : Dimanche au château Suivez mon regard !

Italiano :

Espanol :

L’événement Dimanche au château Suivez mon regard ! Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD