Dimanche au château Suivez mon regard ! Montbéliard

Dimanche au château
Visite-jeu en familles
Suivez mon regard !
Chevalier, comtesse, intendant, domestique, conservateur de musée… qui suis-je ? Parcours-jeu de récits en portraits.
Durée 1h15
Gratuit. Sur réservation (billetterie en ligne). L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet d’entrée. Renseignement au 03 81 99 22 57 .
Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
