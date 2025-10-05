Dimanche au Musée Montbéliard

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Activités adultes & familles autour des collections

En famille ou entre adultes, venez découvrir les collections des musées au cours d’une visite commentée par une médiatrice du service des publics.

Gratuité des musées le 1er dimanche du mois.

Réservation (billetterie en ligne).

Annoncez la couleur

Dimanche 5 octobre 2025

Un subtil décor en camaïeu rose, des étoffes bleutées aux teintes chatoyantes, des arabesques dorées ou des frisages en bois d’amarante revisitons les modes au 18e siècle pour un voyage haut en couleurs au cœur des salons de l’hôtel Beurnier-Rossel !

Visite commentée adultes à 14h30

« En quête de couleurs !

Rose pastel, bleu azur, rouge éclatant… par petites touches ou en aplat, la couleur nous appelle !

Reconstituons notre palette, cherchons le détail et ornons le motif de notre choix.

Visite-jeu en famille à 16h

Durée 1h15 .

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

