Dimanche au musée Montbéliard

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

En famille ou entre adultes, venez découvrir les collections des musées au cours d’une visite commentée par une médiatrice du service des publics.

Gratuité des musées le 1er dimanche du mois.

Réservation (billetterie en ligne).

» De bronze et d’or »

Une pendule en laiton, un miroir doré à la feuille d’or, un tableau au cadre mouluré ou une commode aux bronzes feuillagés décors et motifs brillent par leur éclat, leur patine ou leurs formes exubérantes. Revisitons ces ornements à la lumière des techniques et savoir-faire des 18e et 19e siècles.

Visite commentée adultes à 14h30

Durée 1h15

Ça brille !

Serrures, horloges, cadres ou miroirs aux teintes bronze et or parsèment les salons des Beurnier-Rossel. Scrutons en famille ces objets à la loupe et reproduisons sur papier un motif resplendissant à emporter avec soi !

Visite-jeu en famille à 16h

Durée 1h15

Renseignement au 03 81 99 22 57 .

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

