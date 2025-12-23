Dimanche au musée Vous voulez des histoires ?

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Dimanche au musée Vous voulez des histoires ?

En famille ou entre adultes, venez découvrir les collections des musées au cours d’une visite commentée par une médiatrice du service des publics.

Dimanche 1er mars, 14h30-15h45

Vous voulez des histoires ? #1

Visite commentée adultes

Rendez-vous à l’Hôtel des XIII cantons, c’est l’heure de La lettre d’amour … Vous y croiserez peut-être Andromède ou le serpent de la tentation ! Votre curiosité est piquée ? Laissez-vous conter quelques récits autour d’un choix d’objets du musée.

Dimanche 1er mars 2026, 16h-17h15

Vous voulez des histoires ? #2

Visite-contée famille

Chut ! Une déesse s’est endormie ! Un colonel scelle une lettre pour son amoureuse tandis qu’une femme murmure un message à un oiseau. Un navire marchand, une botte de géant, de mystérieux symboles… Les œuvres du musée ont de drôles d’histoires à nous raconter. .

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche au musée Vous voulez des histoires ?

L’événement Dimanche au musée Vous voulez des histoires ? Montbéliard a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD