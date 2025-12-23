Dimanche au musée Vous voulez des histoires ?, Montbéliard
Dimanche au musée Vous voulez des histoires ?, Montbéliard dimanche 1 mars 2026.
Dimanche au musée Vous voulez des histoires ?
Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Dimanche au musée Vous voulez des histoires ?
En famille ou entre adultes, venez découvrir les collections des musées au cours d’une visite commentée par une médiatrice du service des publics.
Dimanche 1er mars, 14h30-15h45
Vous voulez des histoires ? #1
Visite commentée adultes
Rendez-vous à l’Hôtel des XIII cantons, c’est l’heure de La lettre d’amour … Vous y croiserez peut-être Andromède ou le serpent de la tentation ! Votre curiosité est piquée ? Laissez-vous conter quelques récits autour d’un choix d’objets du musée.
Dimanche 1er mars 2026, 16h-17h15
Vous voulez des histoires ? #2
Visite-contée famille
Chut ! Une déesse s’est endormie ! Un colonel scelle une lettre pour son amoureuse tandis qu’une femme murmure un message à un oiseau. Un navire marchand, une botte de géant, de mystérieux symboles… Les œuvres du musée ont de drôles d’histoires à nous raconter. .
Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
