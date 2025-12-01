Dimanche avec Aïssa Le conte d’Ima, la baleine Le Cargo de Nuit Arles

Dimanche avec Aïssa Le conte d’Ima, la baleine

Dimanche 14 décembre 2025 de 16h30 à 18h30. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Avec Arnaud Samuel au violon, Hamada Bennani au guembri et Aissa Mallouk au conte et au slam.

Un conte, une plongée dans l’imaginaire,

Refuge où l’on n’est jamais seule, seul, seules, seuls.

Un conte dans le conte pour raconter que la liberté et le partage valent bien la toute-puissance.

Chacun doit faire la moitié du chemin.

En route.



Un conte en cinq chapitres et sept morceaux de slam musicaux qui accompagnent ou développent le récit. Création originale tout public à partir de 6 ans. .

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

With Arnaud Samuel on violin, Hamada Bennani on guembri and Aissa Mallouk on storytelling and slam.

