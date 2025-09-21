Dimanche Bien-être détente pour accueillir l’automne Caen
Dimanche Bien-être détente pour accueillir l’automne Caen dimanche 21 septembre 2025.
Dimanche Bien-être détente pour accueillir l’automne
30 Rue de Secqueville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 19:30:00
Date(s) :
2025-09-21
La Grue Blanche & Cie vous convie à un dimanche de bien être et de détente afin d’accueillir l’automne.
La Grue Blanche & Cie vous convie à un dimanche de bien être et de détente afin d’accueillir l’automne.
Au programme
9h30 Chanter tous ensemble par Morgane et Samuel
10h Voyager dans les sonorités des bols de cristal & gong par Morgan
11h Découvrir une danse sensuelle avec Rachèle
12h Allergie ou intolérances alimentaires mini-conférence par Alexandra
13h Partager ensemble un repas végétarien d’inspiration indienne par Samuel
14h30 Yoga issu de l’enseignement de S. Shivananda Saraswati par Samuel
16h Yoga du visage par Alexandra
17h Yin Yoga par Alexandra
18h30 Veillée sonore aux Bols chantants & méditation avec Association Son d’Iris
Et aussi
Découverte du massage psycho-corporel biodynamique par Delphine (20mn, sur futon)
Découverte massage détente arrière du corps par Alexandra (20mn, sur table)
Zen shiatsu japonais par Line (40mn, sur futon, massage habillé)
Toutes les informations sur la page Facebook de l’association. .
30 Rue de Secqueville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 59 10 61 80
English : Dimanche Bien-être détente pour accueillir l’automne
La Grue Blanche & Cie invites you to a Sunday of well-being:11am: Qi Gong with Céline
1 p.m.: Do In with Line 2:30 4:30 p.m.: « Emo’qi » workshop for children and parents by appointment 3 p.m.: Yoga du visage with Alexandra 5 p.m.: Yoga 100% Yin with Alexandra Origami workshopMassages on request
German : Dimanche Bien-être détente pour accueillir l’automne
La Grue Blanche & Cie lädt Sie zu einem Sonntag voller Wohlbefinden und Entspannung ein, um den Herbst willkommen zu heißen.
Italiano :
La Grue Blanche & Cie vi invita a una domenica di benessere e relax per dare il benvenuto all’autunno.
Espanol :
La Grue Blanche & Cie le invita a un domingo de bienestar y relajación para dar la bienvenida al otoño.
L’événement Dimanche Bien-être détente pour accueillir l’automne Caen a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Caen la Mer