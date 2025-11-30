Dimanche Chaud les jeux ! Cholet
Dimanche Chaud les jeux ! Cholet dimanche 30 novembre 2025.
Dimanche Chaud les jeux !
65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-30
Après-midi Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).
Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !
.
65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me
English :
? Board game afternoons for all levels (family, beginner, expert, mood games…).
Come alone or with a group everyone’s welcome at the gaming tables!
German :
? Nachmittag mit Gesellschaftsspielen für alle Niveaus (Familie, Anfänger, Experte, Stimmungsspiele…).
Kommen Sie allein oder in einer Gruppe, alle werden an den Spieltischen integriert!
Italiano :
? Pomeriggio di giochi da tavolo per tutti i livelli (famiglia, principiante, esperto, giochi d’atmosfera, ecc.).
Venite da soli o in gruppo, tutti sono i benvenuti ai tavoli da gioco!
Espanol :
? Tarde de juegos de mesa para todos los niveles (familiar, principiante, experto, juegos de humor, etc.).
Venga solo o en grupo, ¡todo el mundo es bienvenido a las mesas de juego!
L’événement Dimanche Chaud les jeux ! Cholet a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme du Choletais