Dimanche Chaud les jeux !

65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Après-midi Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).

Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !

65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me

English :

? Board game afternoons for all levels (family, beginner, expert, mood games…).

Come alone or with a group everyone’s welcome at the gaming tables!

German :

? Nachmittag mit Gesellschaftsspielen für alle Niveaus (Familie, Anfänger, Experte, Stimmungsspiele…).

Kommen Sie allein oder in einer Gruppe, alle werden an den Spieltischen integriert!

Italiano :

? Pomeriggio di giochi da tavolo per tutti i livelli (famiglia, principiante, esperto, giochi d’atmosfera, ecc.).

Venite da soli o in gruppo, tutti sono i benvenuti ai tavoli da gioco!

Espanol :

? Tarde de juegos de mesa para todos los niveles (familiar, principiante, experto, juegos de humor, etc.).

Venga solo o en grupo, ¡todo el mundo es bienvenido a las mesas de juego!

L’événement Dimanche Chaud les jeux ! Cholet a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme du Choletais