Dimanche Chaud les jeux ! Cholet

Après-midi Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).

Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !

Entrée 4€ , gratuit pour les -15 ans

Gratuit pour les membres de l’ASPTT Cholet

Nous conseillons de venir à partir de 10 ans (nous n’avons pas de jeux adaptés aux plus jeunes). Attention les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.

️ Nous avons plus de 500 jeux ! La liste ici https://www.myludo.fr/#!/profil/antre-des-joueurs-1845

RDV à la Salle d’Activités et de Loisirs du Val de Moine ! 65 avenue du Lac à Cholet (route de Ribou)

Renseignements Jocelyn 06 31 03 09 18 , ou par messenger ou instagram (chaudlesjeux) .

