Dimanche Chaud les jeux ! Cholet

Dimanche Chaud les jeux !
65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
2025-12-14
Après-midi Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).
Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux !
Entrée 4€ , gratuit pour les -15 ans
Gratuit pour les membres de l’ASPTT Cholet
Nous conseillons de venir à partir de 10 ans (nous n’avons pas de jeux adaptés aux plus jeunes). Attention les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.
️ Nous avons plus de 500 jeux ! La liste ici https://www.myludo.fr/#!/profil/antre-des-joueurs-1845
RDV à la Salle d’Activités et de Loisirs du Val de Moine ! 65 avenue du Lac à Cholet (route de Ribou)
Renseignements Jocelyn 06 31 03 09 18 , ou par messenger ou instagram (chaudlesjeux) .
English :
