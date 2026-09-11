Dimanche chez Germaine, Maison Germaine Tillion, Plouhinec

Informations pratiques

Dimanche chez Germaine Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison Germaine Tillion Morbihan

l’évènement est gratuit sans réservations dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison Germaine Tillion ouvre ses portes pour un après midi de rencontres avec des artistes, découverte du lieu et son jardin, ainsi qu’avec un concert de Mackenzie Leighton.

Le déroulé précis sera consultable sur site début septembre : https://www.maison-germaine-tillion.fr

Dans tous les cas, l’esprit est familial, et la circulation libre !

Maison Germaine Tillion Kerouzine, 56680 Plouhinec Plouhinec 56680 Morbihan Bretagne https://www.maison-germaine-tillion.fr [{« link »: « https://www.maison-germaine-tillion.fr »}] Ancienne maison de l’ethnologue et résistante Germaine Tillion, ce site est aujourd’hui un lieu culturel sur un site naturel propriété du Conservatoire du Littoral.

La Maison Germaine Tillion ouvre ses portes

©Mathieu Menard