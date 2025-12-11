Dimanche & Cie 2

Salle des fêtes Orx Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:30:00

fin : 2026-02-22 11:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Dimanche & cie ! des émotions en famille

MACS vous invite à vivre une tournée de spectacles qui éveillent l’imaginaire et rassemblent petits et grands. Laissez-vous porter par des histoires captivantes, des personnages hauts en couleur, et des ateliers interactifs qui prolongent la magie.

2 représentations 10h30 + 15h30

LECTURE DANSÉE DÈS 3 ANS CIE LA LOCOMOTIVE

Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que l’amitié ? Un conte poétique et visuel pour parler d’amour aux tout-petits. À travers des gestes, de la danse et la langue des signes, l’amour est célébré au-delà des mots.

Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille

Des ateliers parent-enfant gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire spectacles et ateliers cc-macs.org .

Salle des fêtes Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : Dimanche & Cie 2

Dimanche & cie ! emotions for the whole family

MACS invites you to experience a tour of shows that awaken the imagination and bring young and old together. Let yourself be carried away by captivating stories, colorful characters and interactive workshops that extend the magic.

L’événement Dimanche & Cie 2 Orx a été mis à jour le 2025-12-11 par OTI LAS