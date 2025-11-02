Dimanche & Cie P.I.E.D # Format de poche Saint-Geours-de-Maremne

Dimanche & Cie P.I.E.D # Format de poche Saint-Geours-de-Maremne dimanche 2 novembre 2025.

Salle René Lapeyre Saint-Geours-de-Maremne Landes

Début : 2025-11-02 15:30:00

fin : 2025-11-02 16:30:00

2025-11-02

MACS vous invite à vivre une tournée de spectacles qui éveillent l’imaginaire et rassemblent petits et grands. Laissez-vous porter par des histoires captivantes, des personnages hauts en couleur, et des ateliers interactifs qui prolongent la magie.

Danse dès 4 ans Cie La Ruse / Bérénice Legrand

Éloge chorégraphique du pied ! Se tenir debout, marcher, explorer le monde sans autre but que le plaisir du mouvement. À travers des jeux de rythmes, d’équilibres et de déplacements, deux danseuses embarquent le jeune public dans un voyage sensoriel et gestuel à hauteur d’enfant.

—

Un jeu à danser ensemble après le spectacle

Atelier gratuit sur réservation .

Salle René Lapeyre Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 46 60 service.culture@cc-macs.org

English : Dimanche & Cie P.I.E.D # Format de poche

MACS invites you to experience a tour of shows that awaken the imagination and bring young and old together. Let yourself be carried away by captivating stories, colorful characters and interactive workshops that extend the magic.

German : Dimanche & Cie P.I.E.D # Format de poche

MACS lädt Sie ein, eine Tournee mit Aufführungen zu erleben, die die Fantasie anregen und Groß und Klein zusammenbringen. Lassen Sie sich von fesselnden Geschichten, farbenfrohen Charakteren und interaktiven Workshops, die die Magie verlängern, mitreißen.

Italiano :

Il MACS vi invita a vivere un tour di spettacoli che risvegliano l’immaginazione e uniscono grandi e piccini. Lasciatevi trasportare da storie accattivanti, personaggi colorati e laboratori interattivi che prolungano la magia.

Espanol : Dimanche & Cie P.I.E.D # Format de poche

El MACS le invita a vivir un recorrido de espectáculos que despiertan la imaginación y unen a grandes y pequeños. Déjate llevar por cautivadoras historias, coloridos personajes y talleres interactivos que prolongan la magia.

