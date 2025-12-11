Dimanche & Cie Princesse K Sainte-Marie-de-Gosse

Dimanche & Cie Princesse K

Début : 2026-01-25 15:30:00

fin : 2026-01-25 16:30:00

2026-01-25

Dimanche & cie ! des émotions en famille

MACS vous invite à vivre une tournée de spectacles qui éveillent l’imaginaire et rassemblent petits et grands. Laissez-vous porter par des histoires captivantes, des personnages hauts en couleur, et des ateliers interactifs qui prolongent la magie.

2 représentations 10h30 + 15h30

THÉÂTRE D’OBJET DÈS 8 ANS CIE BOB THÉÂTRE

C’est l’histoire d’une princesse qui vit dans un royaume idyllique et qui voit sa famille menacée par un traître. Mais promis ! Les gentils seront gentils, les méchants seront très méchants et à la fin tout le monde aura gagné sauf les méchants à moins qu’ils s’excusent.

Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille

Des ateliers parent-enfant gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire spectacles et ateliers cc-macs.org .

Salle municipale Sainte-Marie-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : Dimanche & Cie Princesse K

Dimanche & cie ! emotions for the whole family

MACS invites you to experience a tour of shows that awaken the imagination and bring young and old together. Let yourself be carried away by captivating stories, colorful characters and interactive workshops that extend the magic.

