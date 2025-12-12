Dimanche & Cie Tricot Magescq
Hall de la mairie Magescq Landes
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-04-05 16:30:00
2026-04-05
MACS vous invite à vivre une tournée de spectacles qui éveillent l’imaginaire et rassemblent petits et grands. Laissez-vous porter par des histoires captivantes, des personnages hauts en couleur, et des ateliers interactifs qui prolongent la magie.
2 représentations 10h30 + 15h30
CIRQUE DÈS 7 ANS KIRN CIE
Dans un espace de jeu restreint, deux acrobates cherchent des solutions pour parvenir à l’harmonie. Les corps se rencontrent et s’entremêlent… Porteur et voltigeur se confondent et se confrontent avec complicité et humour.
Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille
Des ateliers parent-enfant gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire spectacles et ateliers cc-macs.org .
Hall de la mairie Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org
English : Dimanche & Cie Tricot
MACS invites you to experience a tour of shows that awaken the imagination and bring young and old together. Let yourself be carried away by captivating stories, colorful characters and interactive workshops that extend the magic.
