Dimanche & Cie Tricot

Hall de la mairie Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-04-05 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05

MACS vous invite à vivre une tournée de spectacles qui éveillent l’imaginaire et rassemblent petits et grands. Laissez-vous porter par des histoires captivantes, des personnages hauts en couleur, et des ateliers interactifs qui prolongent la magie.

2 représentations 10h30 + 15h30

CIRQUE DÈS 7 ANS KIRN CIE

Dans un espace de jeu restreint, deux acrobates cherchent des solutions pour parvenir à l’harmonie. Les corps se rencontrent et s’entremêlent… Porteur et voltigeur se confondent et se confrontent avec complicité et humour.

Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille

Des ateliers parent-enfant gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire spectacles et ateliers cc-macs.org .

Hall de la mairie Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : Dimanche & Cie Tricot

MACS invites you to experience a tour of shows that awaken the imagination and bring young and old together. Let yourself be carried away by captivating stories, colorful characters and interactive workshops that extend the magic.

L’événement Dimanche & Cie Tricot Magescq a été mis à jour le 2025-12-12 par OTI LAS