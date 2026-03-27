Dimanche conté ZA Lachaud Les Villettes
Dimanche conté ZA Lachaud Les Villettes dimanche 5 avril 2026.
Dimanche conté
ZA Lachaud L’Enjoliverie Les Villettes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 17:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Dans le cadre des dimanches contés de Konsl’Diz, venez assister au spectacle Tu parles d’un œuf .
En famille, dès 4 ans, de 45 minutes.
Avant le spectacle, il y aura une chasse aux œufs à 16h30.
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ZA Lachaud L’Enjoliverie Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 19 69
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English :
As part of Konsl’Diz’s Sunday storytelling program, come and see the show Tu parles d’un ?uf .
For the whole family, from age 4, 45 minutes.
Before the show, there will be an egg hunt at 4:30pm.
L’événement Dimanche conté Les Villettes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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