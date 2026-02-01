Dimanche dansant Bal costumé avenue du Gal De Gaulle Saint-Étienne-de-Tinée
Dimanche dansant Bal costumé avenue du Gal De Gaulle Saint-Étienne-de-Tinée dimanche 15 février 2026.
Dimanche dansant Bal costumé
avenue du Gal De Gaulle Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Dimanche dansant et bal costumé animé par Audrey et Lionel.
Salle des fêtes de St Etienne de Tinée dès 15h.
.
avenue du Gal De Gaulle Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sunday dance Costume ball
Sunday dance and costume ball hosted by Audrey and Lionel.
St Etienne de Tinée village hall from 3pm.
L’événement Dimanche dansant Bal costumé Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur