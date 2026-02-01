Dimanche dansant Bal costumé avenue du Gal De Gaulle Saint-Étienne-de-Tinée

Dimanche dansant Bal costumé

avenue du Gal De Gaulle Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Dimanche dansant et bal costumé animé par Audrey et Lionel.

Salle des fêtes de St Etienne de Tinée dès 15h.

.

avenue du Gal De Gaulle Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sunday dance Costume ball

Sunday dance and costume ball hosted by Audrey and Lionel.

St Etienne de Tinée village hall from 3pm.

L’événement Dimanche dansant Bal costumé Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur