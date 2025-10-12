Dimanche de Caractère en suivant Jean de la Fontaine Asnières-sur-Vègre

Le Vieux Pont Asnières-sur-Vègre Sarthe

Aigle, papillon, renard, coccinelle, martin-pêcheur, vous les croiserez peut-être au détour d’une rue, posé sur un mur, illuminant une façade ou caché sous des branches.

Cette balade en compagnie de l’association « Bestiaire de la Vègre » vous plongera dans l’univers de l’artiste Cédric Doret, à travers cette galerie d’art à ciel ouvert composée de sculptures animalières inspirées de Jean de la Fontaine. Dégustation de miel et de jus de pommes d’Asnières à la fin du parcours. .

English :

Eagles, butterflies, foxes, ladybugs, kingfishers you may come across them on a street corner, on a wall, illuminating a facade or hidden under branches.

German :

Adler, Schmetterlinge, Füchse, Marienkäfer, Eisvögel vielleicht begegnen Sie ihnen an einer Straßenecke, auf einer Mauer sitzend, eine Fassade beleuchtend oder unter Zweigen versteckt.

Italiano :

Aquile, farfalle, volpi, coccinelle, martin pescatori: potete incontrarli alla curva della strada, appoggiati su un muro, che illuminano una facciata o nascosti sotto i rami.

Espanol :

Águilas, mariposas, zorros, mariquitas, martines pescadores… puede cruzárselos en un recodo de la carretera, posados en un muro, iluminando una fachada o escondidos bajo las ramas.

